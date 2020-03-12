2020-03-12T15:53:45+03:00
Общество

Арктическое вторжение несёт в Тверь мороз и снег

Похолодание лишь приблизит нас к климатической норме
Виктория ТУШКОВА
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В воскресенье нас ждёт и мороз, и солнце, и снег.В воскресенье нас ждёт и мороз, и солнце, и снег.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вот времена настали: зимой - плюс, весной - минус! На Тверской регион сурово и неуклонно надвигается холодный воздух с Арктики, а значит, время зябнуть. Но не будем сгущать краски.

- Прохладнее станет уже в субботу. Днём ещё +4, но ночью уже -6, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Осадки будут переходить из дождя в снег. Атмосферное давление, упавшее в пятницу до 725 миллиметров, к вечеру субботы подрастёт до 740 миллиметров ртутного столба.

А вот воскресный день обещает быть самым холодным с начала марта. Нас местами припорошит снежком, днём ожидается -1, ночью -7. А по ощущениям ещё холоднее. Виной тому ветер, который будет дуть со скоростью 7 м/с.

Ветреная погода и небольшие осадки сохранятся и в начале будущей недели. Днём, когда воздушные потоки разгонят облака, прогреет до +3...+5. Ночами -3...-4. Атмосферное давление, наконец, приблизится к норме: 753-755 мм рт. ст. Да и в целом такая погода гораздо нормальнее для марта, чем оттепель. Живём!

ИСТОЧНИК KP.RU

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