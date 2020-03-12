Суд избрал меру пресечения женщине, подозреваемой в убийстве малолетней дочери в Тверской области

12 Март 2020 2020-03-12T09:38:06+03:00

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В Тверской области следователи продолжают расследование уголовного дела по факту гибели семилетней девочки в селе Чамерово Весьегонского муниципального округа.

Напомним, трагедия произошла 8 марта. По версии следствия, женщина, гуляя с ребенком, столкнула ее в реку Сыроверка. Река имеет сильное течение, вода в ней холодная, а девочка не умела плавать. Мать, видя, что ребенок тонет, развернулась и ушла, а позже заявила о ее пропаже.

Утром 9 марта тело несовершеннолетней было обнаружено. Экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в реке Сыроверка от механической асфиксии в результате утопления.

- В судебном заседании по результатам исследования представленных органом следствия материалов уголовного дела доводы о наличии у подозреваемой умысла на убийство дочери объективно не подтвердились, однако усмотрев наличие оснований для квалификации действий подозреваемой по менее тяжкому преступлению постановлением Московского районного суда г. Твери женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на сроком на два месяца, то есть по 8 мая 2020 года включительно, на неё возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя и в суд, - уточнили в пресс-службе суда.

Отметим, что сама обвиняемая свою вину не признала и сообщила следователям, что ее дочь погибла в результате несчастного случая. Расследование продолжается.

Обнаружено тело семилетней девочки, пропавшей ранее в Тверской области.В рамках возбужденного следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней девочки (п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ) обнаружено ее тело. Как сообщалось ранее, 8 марта 2020 года в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в этот день девочка 2013 года рождения, проживающая в селе Чамерово Весьегонского района Тверской области, направилась гулять на улицу рядом со своим домом, и безвестно пропала. Сегодня в ходе предварительного следствия по уголовному делу при проведении поисково-розыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия в которых она проживала. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU