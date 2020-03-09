Видео с места обнаружения тела семилетней девочки опубликовали следователи Тверской области

9 Март 2020 2020-03-09T13:29:56+03:00

О причине смерти девочки станет известно только после экспертизы. Фото: кадр с видео СУ СК России по Тверской области

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9 марта утром стало известно, что семилетняя девочка из села Чамерово Весьегонского района Тверской области найдена погибшей. Об этом сообщили в Следственном Управлении Следственного Комитета России по Тверской области.

Поиски начались вечером 8 марта, когда девочка не вернулась с прогулки домой. По факту исчезновения было возбужденно уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Однако результаты поисков завершились трагической находкой.

- Тело девочки обнаружили сотрудники МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории села Чамерово. Проверяются условия в которых она проживала. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУ СК Росии по Тверской области.

Обнаружено тело семилетней девочки, пропавшей ранее в Тверской области.В рамках возбужденного следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней девочки (п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ) обнаружено ее тело. Как сообщалось ранее, 8 марта 2020 года в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в этот день девочка 2013 года рождения, проживающая в селе Чамерово Весьегонского района Тверской области, направилась гулять на улицу рядом со своим домом, и безвестно пропала. Сегодня в ходе предварительного следствия по уголовному делу при проведении поисково-розыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия в которых она проживала. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU