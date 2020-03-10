Новые подробности о ЧП в Весьегонском районе: семилетняя девочка утонула на глазах матери

10 Март 2020 2020-03-10T16:58:59+03:00

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Расследование уголовного дела по факту гибели семилетней девочки в селе Чамерово Весьегонского района Тверской области продолжается. Напомним, информация о том, что девочка пропала, поступила в полицию вечером 8 марта. Утром 9 марта тело несовершеннолетней было обнаружено в реке Сыроверка.

А 10 марта стали известные новые шокирующие подробности произошедшего ЧП.

Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления было установлено, что 8 марта на берегу реки находилась девочка вместе с матерью. В какой-то момент девочка оказалась в воде. Не умея плавать, она захлебнулась и утонула. Мать никаких спасательных действий не предприняла. И после произошедшего вернулась домой, - сообщают детали в СУ СК России по Тверской области.

Не рассказала о случившемся мать и после того, как с вечера и в течение ночи пропавшую дочь разыскивали сотрудники полиции, МЧС и волонтеры из нескольких регионов России.

Следователи комментируют, что женщину по подозрению в гибели ребенка уже задержали. Правда, свою вину и причастность к совершению преступления она не признала. Отметив лишь, в том числе и при проведении экспертизы на месте, что это был несчастный случай.

Расследование продолжается.

Обнаружено тело семилетней девочки, пропавшей ранее в Тверской области.В рамках возбужденного следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней девочки (п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ) обнаружено ее тело. Как сообщалось ранее, 8 марта 2020 года в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в этот день девочка 2013 года рождения, проживающая в селе Чамерово Весьегонского района Тверской области, направилась гулять на улицу рядом со своим домом, и безвестно пропала. Сегодня в ходе предварительного следствия по уголовному делу при проведении поисково-розыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия в которых она проживала. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU