2020-02-27T10:52:39+03:00
Общество

Троллейбусы в Твери будут работать до выхода на их маршруты автобусов "Транспорта Верхневолжья"

Движение электротранспорта 27 февраля не прекратится
Виктория ТУШКОВА
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"Рогатые" пока ещё ходят."Рогатые" пока ещё ходят.Фото: Виктория ТУШКОВА
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На маршрутах, где пока не запущены новые автобусы, весь коммерческий (маршрутки) и электротранспорт (троллейбусы) будет работать в привычном режиме до запуска следующих маршрутов, сообщило Министерство транспорта Тверской области. Таким образом, 27 февраля троллейбусы не отправятся на вечную стоянку, как об этом заявлялось ранее, и продолжат возить пассажиров.

Напомним, вместо городских троллейбусов в рамках новой модели пассажирских перевозок планируется организовать движение автобусов "Транспорта Верхневолжья". По официальной информации схема будет следующей:

- Автобус №42 поедет вместо троллейбуса №2. На линию должны выйти 15 автобусов, планируемый интервал движения - 10-12 минут.

- Автобус №43 выпустят вместо троллейбуса №3. Количество автобусов и интервал - аналогичные маршруту №42.

- Автобус №44 заменит троллейбус №4. На линии будет 7 автобусов, с прогнозируемым интервалом в 15 минут.

- Автобус №21 (этот маршрут существовал и ранее, но в последнее время практически не работал) - вместо троллейбуса №7: 14 автобусов, с 10-минутным интервалом.

- Автобус №45 выйдет в рейс вместо троллейбуса №5: 3 автобуса, интервал 50 минут по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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