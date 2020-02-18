2020-02-18T21:27:00+03:00
Общество

"Транспорт Верхневолжья" выпускает свои автобусы на маршрут №6 в Твери

Перевозчик сообщил об этом в социальных сетях
Виктория ТУШКОВА
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Маршрут №6 станет очередным, который будет обновлён в рамках реализации транспортной реформыМаршрут №6 станет очередным, который будет обновлён в рамках реализации транспортной реформыФото: Виктория ТУШКОВА
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"Завтра, 19 февраля, запускаем маршрут №6: Юность (молодёжный жилой комплекс) – Мамулино!", - сообщил вечером 18 февраля в социальных сетях оператор пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья".

Таким образом, маршрут №6 станет очередным, который будет обновлён в рамках реализации транспортной реформы Твери и Калининского района.

Напомним, сроки реализации реформы, заявленные изначально, сдвинулись. И сегодня сложно сказать, когда на линию выйдет тот или иной обновлённый маршрут. Ранее были модернизированы 39 маршрутов, а вот предполагаемый второй этап замены маршрутов пока только начат, на линию в Твери вышли только три маршрута, это произошло 14 февраля.

Отметим, что новая транспортная система пока имеет нерешённые недоработки. Судя по многочисленным откликам тверских пассажиров, основные - серьёзное несоответствие объявленным интервалам движения автобусов и некорректная работа терминалов безналичной оплаты (валидаторов).

Маршрут №6. Фото: https://vk.com/tvercard

Маршрут №6. Фото: https://vk.com/tvercard

Маршрут №6, обратное направление. Фото: https://vk.com/tvercard Фото: Виктория ТУШКОВА

Маршрут №6, обратное направление. Фото: https://vk.com/tvercardФото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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