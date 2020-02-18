"Транспорт Верхневолжья" выпускает свои автобусы на маршрут №6 в Твери
"Завтра, 19 февраля, запускаем маршрут №6: Юность (молодёжный жилой комплекс) – Мамулино!", - сообщил вечером 18 февраля в социальных сетях оператор пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья".
Таким образом, маршрут №6 станет очередным, который будет обновлён в рамках реализации транспортной реформы Твери и Калининского района.
Напомним, сроки реализации реформы, заявленные изначально, сдвинулись. И сегодня сложно сказать, когда на линию выйдет тот или иной обновлённый маршрут. Ранее были модернизированы 39 маршрутов, а вот предполагаемый второй этап замены маршрутов пока только начат, на линию в Твери вышли только три маршрута, это произошло 14 февраля.
Отметим, что новая транспортная система пока имеет нерешённые недоработки. Судя по многочисленным откликам тверских пассажиров, основные - серьёзное несоответствие объявленным интервалам движения автобусов и некорректная работа терминалов безналичной оплаты (валидаторов).
Маршрут №6. Фото: https://vk.com/tvercard
Маршрут №6, обратное направление. Фото: https://vk.com/tvercardФото: Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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