2020-02-13T18:08:35+03:00
Общество

Голосование читателей "КП"-Тверь" за "Учителя года" и "Воспитателя года-2020" завершится утром 14 февраля

Пока голосование продолжается, ещё есть шанс повлиять на его итоги
Виктория ТУШКОВА
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Вы ещё успеете проголосовать за лучшего педагога на сайте "КП"-Тверь"! Фото: администрация Твери.Вы ещё успеете проголосовать за лучшего педагога на сайте "КП"-Тверь"! Фото: администрация Твери.
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Народное голосование на сайте "КП"-Тверь" за лучших в Твери учителя и воспитателя продолжается. Но завершится оно уже совсем скоро - в 8 утра пятницы, 14 февраля.

Педагоги, победившие в голосовании на нашем сайте, получат подарки и дипломы от "Комсомолки", поднявшись на одну сцену с официальными победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса.

Напомним, финал муниципального этапа конкурсов "Учитель года 2020" и "Воспитатель года 2020" состоится завтра, 14 февраля, в 14:00 во Дворце творчества детей и молодёжи.

Проголосовать за любимого учителя вы можете успеть здесь:

ГОЛОСУЕМ ЗА УЧИТЕЛЯ ГОДА 2020!

А отдать голос за лучшего воспитателя - здесь:

ГОЛОСУЕМ ЗА ВОСПИТАТЕЛЯ ГОДА 2020!

ИСТОЧНИК KP.RU

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