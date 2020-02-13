Голосование читателей "КП"-Тверь" за "Учителя года" и "Воспитателя года-2020" завершится утром 14 февраля
Народное голосование на сайте "КП"-Тверь" за лучших в Твери учителя и воспитателя продолжается. Но завершится оно уже совсем скоро - в 8 утра пятницы, 14 февраля.
Педагоги, победившие в голосовании на нашем сайте, получат подарки и дипломы от "Комсомолки", поднявшись на одну сцену с официальными победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса.
Напомним, финал муниципального этапа конкурсов "Учитель года 2020" и "Воспитатель года 2020" состоится завтра, 14 февраля, в 14:00 во Дворце творчества детей и молодёжи.
Проголосовать за любимого учителя вы можете успеть здесь:
ГОЛОСУЕМ ЗА УЧИТЕЛЯ ГОДА 2020!
А отдать голос за лучшего воспитателя - здесь:
ГОЛОСУЕМ ЗА ВОСПИТАТЕЛЯ ГОДА 2020!
ИСТОЧНИК KP.RU