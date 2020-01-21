2020-01-22T07:28:34+03:00
Общество

Учитель года-2020 в Твери: Выбираем лучшего педагога вместе с "Комсомолкой"!

Стартовало традиционное голосование за приз читательских симпатий в городском этапе конкурса
Виктория ТУШКОВА
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Вот они - претенденты на звание лучшего педагога Твери! Фото: администрация ТвериВот они - претенденты на звание лучшего педагога Твери! Фото: администрация Твери
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Конкурс, который проводится в Твери уже в 29-й раз, торжественно открыли 20 января.

Это муниципальный этап, а значит мы выбираем самого талантливого педагога среди учителей школ города Твери.

Победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» мы узнаем 14 февраля.

Ну а пока, у вас есть шанс помочь любимому учителю выиграть приз читательских симпатий "Комсомолки"! По доброй традиции редакция «КП»-Тверь» запускает свой конкурс!

Педагог, набравший больше всего голосов в нашем голосовании, получит диплом и памятные подарки.

Поддержите любимого учителя своим голосом и расскажите о голосовании друзьям и знакомым!!

Уважаемые читатели! Голосование продлится до 8 часов утра 14 февраля. И уже в этот день на финальном выступлении педагогов во Дворце творчества детей и молодёжи мы наградим победителя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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