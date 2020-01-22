2020-01-23T13:51:00+03:00
Общество

Выбираем «Воспитателя года-2020» вместе с «КП»-Тверь»!

Стартовало голосование за приз читательских симпатий муниципального этапа конкурса
Виктория ТУШКОВА
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Конкурсантки талантливы и хороши собой! Голосуйте за любимого воспитателя! Фото: администрация ТвериКонкурсантки талантливы и хороши собой! Голосуйте за любимого воспитателя! Фото: администрация Твери
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Очный муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2020» стартовал в Твери 21 января. Под пристальным взглядом жюри соревноваться за звание лучшего воспитателя будут 9 педагогов из тверских детских садов.

Кто станет лучшим, пока нельзя и предположить. Имя победителя муниципального этапа конкурса «Воспитатель года-2020» будет названо 14 февраля во Дворце творчества детей и молодёжи. Воспитатели выйдут на одну сцену с финалистами муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2020» (за лучшего учителя можно проголосовать ЗДЕСЬ).

А пока именно вы, читатели «КП»-Тверь» можете повлиять на то, кто станет победителем народного читательского голосования на приз «Комсомолки». Поддержите любимого воспитателя своим голосом и расскажите о голосовании друзьям и знакомым!

Кстати, голосовать можно неоднократно, но не чаще одного раза в сутки с одного IP-адреса. Закроется голосование 14 февраля в 8:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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