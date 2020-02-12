По многочисленным обращениям пассажиров в Твери скорректируют несколько новых маршрутов

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:01:03+03:00

В ближайшее время немного изменят ещё четыре маршрута. Фото: Виктория ТУШКОВА

Горожане были недовольны несколькими маршрутами, обновлёнными в рамках транспортной реформы

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Рабочая группа, созданная для урегулирования сложных вопросов, возникающих в рамках реализации транспортной реформы Твери и Калининского района, приняла решение изменить ещё несколько маршрутов. Речь о некоторых маршрутах, уже подвергшихся модернизации.

Напомним, недавно на прежний путь следования по многочисленным обращениям горожан вернули маршрут №55. Сообщается, что по своему старому маршруту автобус №55 будет ходить не всегда, а до выхода на линию маршрута №43.

По новой информации, обнародованной региональным Минтранспорта, готовится также корректировка ещё несколько маршрутов:

- на время ремонта Бурашевского путепровода автобус №33 будет заезжать на улицу Левитана;

- две остановки в деревне Николо-Малица будет делать маршрут №233;

- автобусы №№ 41 и 233 согласно договорённостям с предприятиями промзоны «Лазурная» будут делать рейсы по доставке сотрудников на работу и домой.

Сообщается также, что по маршруту №1 необходимо организовать рейс через Малые Перемерки для школьников посёлка Элеватор.

А после окончания ремонта Бурашевского путепровода в своём первоначальном виде будут восстановлены маршруты №№ 12,33 и 55. Их интервалы сократятся.

Отправлять свои пожелания относительно новой маршрутной сети можно на сайт транспортного оператора "Транспорт Верхневолжья", а также по телефону горячей линии 8-800-350-00-99, куда, правда, не так легко дозвониться.

ИСТОЧНИК KP.RU