2020-02-11T17:35:05+03:00
Общество

Названы имена финалистов тверского муниципального этапа конкурса "Учитель года-2020"

Победителя мы узнаем уже в ближайшую пятницу
Виктория ТУШКОВА
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Победителей конкурсов "Учитель года 2020" и "Воспитатель года 2020" мы узнаем 14 февраля. Фото: администрация ТверьПобедителей конкурсов "Учитель года 2020" и "Воспитатель года 2020" мы узнаем 14 февраля. Фото: администрация Тверь
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Определены финалисты тверского муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года-2020".

В финал вышли четыре педагога, набравшие наибольшее количество баллов по итогам всех предыдущих туров. Им предстоит показать творческие задания на сцене Дворца творчества детей и молодёжи 14 февраля. После чего и будет названо имя учителя года.

Имена финалистов:

- Румянцева Юлия Викторовна (средняя школа №1, учитель начальных классов);

- Котова Анастасия Владимировна (средняя школа №14, учитель истории и обществознания);

- Гаврилова Вера Владимировна (средняя школа №36, учитель математики);

- Беляева Елена Владимировна (гимназия №44, учитель географии).

А мы напомним, что вместе с награждением победителя официальной части конкурса будет награждён и победитель народного голосования на сайте "КП"-Тверь". Вы ещё можете успеть повлиять на ситуацию. Голосуйте за любимого педагога здесь (кстати, проголосовать можно не только за кого-то из финалистов).

Также идёт и голосование за звание воспитателя года по версии читателей "КП"-Тверь". Победителя также мы наградим 14 февраля. Голосуйте за лучшего воспитателя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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