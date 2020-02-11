Названы имена финалистов тверского муниципального этапа конкурса "Учитель года-2020"
Определены финалисты тверского муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года-2020".
В финал вышли четыре педагога, набравшие наибольшее количество баллов по итогам всех предыдущих туров. Им предстоит показать творческие задания на сцене Дворца творчества детей и молодёжи 14 февраля. После чего и будет названо имя учителя года.
Имена финалистов:
- Румянцева Юлия Викторовна (средняя школа №1, учитель начальных классов);
- Котова Анастасия Владимировна (средняя школа №14, учитель истории и обществознания);
- Гаврилова Вера Владимировна (средняя школа №36, учитель математики);
- Беляева Елена Владимировна (гимназия №44, учитель географии).
А мы напомним, что вместе с награждением победителя официальной части конкурса будет награждён и победитель народного голосования на сайте "КП"-Тверь". Вы ещё можете успеть повлиять на ситуацию. Голосуйте за любимого педагога здесь (кстати, проголосовать можно не только за кого-то из финалистов).
Также идёт и голосование за звание воспитателя года по версии читателей "КП"-Тверь". Победителя также мы наградим 14 февраля. Голосуйте за лучшего воспитателя!
ИСТОЧНИК KP.RU