Замначальника ГУ МЧС России по Тверской области Денис Евсеев останется под стражей
Замначальника ГУ МЧС России по Тверской области Денис Евсеев останется под стражей. Об этом 10 февраля сообщил Тверской областной суд.
Напомним, высокопоставленный руководитель вместе с еще двумя сотрудниками - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери ГУ МЧС России по Тверской области Денисом Никитиным и старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району ГУ МЧС России по Тверской области Максимом Мартыновым - обвиняются в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Их задержали 28 января.
Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении всех троих меры пресечения в виде заключения под стражу. Позже один из подозреваемых дал признательные показания.
Защита Дениса Евсеева пыталась обжаловать данное решение, но Тверской областной суд оставил его в силе.
Расследование уголовного дела продолжается.
Задержание сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области. Предоставлено пресс-службой УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU