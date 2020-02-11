11 Февр. 2020 2020-02-11T10:53:42+03:00

Замначальника ГУ, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области Денис Евсеев был задержан 28 января Фото: скриншот с видео УМВД России по Тверской области

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Замначальника ГУ МЧС России по Тверской области Денис Евсеев останется под стражей. Об этом 10 февраля сообщил Тверской областной суд.

Напомним, высокопоставленный руководитель вместе с еще двумя сотрудниками - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери ГУ МЧС России по Тверской области Денисом Никитиным и старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району ГУ МЧС России по Тверской области Максимом Мартыновым - обвиняются в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Их задержали 28 января.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении всех троих меры пресечения в виде заключения под стражу. Позже один из подозреваемых дал признательные показания.

Защита Дениса Евсеева пыталась обжаловать данное решение, но Тверской областной суд оставил его в силе.

Расследование уголовного дела продолжается.

Задержание сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области. Предоставлено пресс-службой УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU