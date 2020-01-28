2020-01-28T22:32:25+03:00
Происшествия

Стали известны подробности задержания высокопоставленных сотрудников ГУ МЧС по Тверской области

Их подозревают в получении взятки
Ирина ТАРАСОВА
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Одним из задержанных стал замначальника ГУ, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области Денис Евсеев. Фото: скриншот с видео УМВД России по Тверской областиОдним из задержанных стал замначальника ГУ, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области Денис Евсеев. Фото: скриншот с видео УМВД России по Тверской области
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- Полиция, откройте пожалуйста дверь... Ознакомьтесь с постановлением на обыск.

Рано утром 28 января в Твери прошло задержание трех человек, занимающих высокие посты: замначальника ГУ, начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области Дениса Евсеева, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери ГУ МЧС России по Тверской области Дениса Никитина и старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району ГУ МЧС России по Тверской области Максима Мартынова.

Задерживали сотрудников ведомства рано утром по месту жительства. По реакции подозреваемых на видео видно, что происходящее для них стало неожиданностью, но все держались спокойно, сопротивления никто не оказал.

Напомним, всех троих подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В настоящее время следователями отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело. Материалы для расследования предоставлены УЭБ и ПК областного УМВД.

Что же стало причиной задержания? Следствие полагает, что в 2019 году подозреваемые договорились и, приобретая автомобиль, получили «необоснованно завышенную скидку в размере свыше миллиона рублей».

Напрашивается естественный вопрос: на какую услугу они получили денежные средства?

- Взятка предназначалась за невыявление нарушений в сфере пожарной безопасности на объектах двух обществ Твери в 2020 году, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками региональных управлений СК России и МВД проведены обыски и осмотры, изъят тот самый автомобиль. А кроме него и крупные суммы денег.

Назначен ряд экспертиз. Обстоятельства дела устанавливаются.

Задержание сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области. Предоставлено пресс-службой УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стали известны подробности задержания высокопоставленных сотрудников ГУ МЧС по Тверской области
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