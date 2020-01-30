2020-01-30T10:37:50+03:00
Происшествия

Один из сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области, подозреваемых во взятке, дал признательные показания

Трое фигурантов уголовное дела арестованы
Ольга ТРОФИМОВА
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Трое высокопоставленных сотрудников регионального МЧС арестованыТрое высокопоставленных сотрудников регионального МЧС арестованыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении троих высокопоставленных сотрудников регионального МЧС меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 30 января сообщила пресс-служба Следственного управлении Следственного комитета России по Тверской области.

- В результате слаженной работы сотрудников отдела по расследованию особо важных дел регионального СК России и УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области за сутки была собрана значительная доказательственная база, под тяжестью которой один из фигурантов дал признательные показания, - отмечают в ведомстве.

Напомним, высокопоставленных сотрудников МЧС задержали по подозрению в получении взятки рано утром 28 января. Трое мужчин, занимающие высокие посты в ГУ МЧС России по Тверской области - замначальника ГУ, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области Денис Евсеев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери ГУ МЧС России по Тверской области Денис Никитин и старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району ГУ МЧС России по Тверской области Максим Мартынов - арестованы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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