2020-02-06T18:10:18+03:00
Общество

Транспортная реформа Твери должна обеспечить работой около 1300 человек

Готовится к реализации второй этап обновления системы пассажирских перевозок
Виктория ТУШКОВА
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Набор водителей для работы на маршрутах Твери и Калининского района продолжается.Набор водителей для работы на маршрутах Твери и Калининского района продолжается.Фото: Виктория ТУШКОВА
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По информации регионального правительства, при внедрении новой модели пассажирских перевозок в Тверской области создано порядка 1300 рабочих мест. Отмечается, что все трудоустроившиеся получат стабильную работу и хороший заработок.

Набор водителей для работы на автобусных маршрутах Твери и Калининского района продолжается. Работодателем выступит компания "Верневолжское АТП". Предприятию требуются водители категории D, которые получат полный социальный пакет и трудоустройство по Трудовому кодексу РФ.

Автобусный парк располагается по адресу: город Тверь, улица Шишкова, 92. Чтобы предложить свою кандидатуру, соискателям необходимо позвонить по телефонам: +79301806885, +79301531744, +79108305438, +9108305523.

Напомним, внедрение новой модели пассажирских перевозок началось 3 февраля. В первую волну реформы было модернизировано 39 маршрутов.

Второй этап реформирования обновит ещё 16 маршрутов. Этот этап запланирован к реализации на 10 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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