В музее Твери научат делать брутальные подарки в стиле стимпанк

4 Февр. 2020 2020-02-04T23:02:38+03:00

Не за горами 23 февраля, и можно сделать подарок папе, дедушке или брату! Фото: ДМЦ ТГОМ

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8 февраля в Детском музейном центре ТГОМ пройдет мастер-классе «Кружка в стиле стимпанк». Встреча пройдет в рамках выставки «Фантазии в стиле steampunk…» Напомним, в экспозиции представлено более восьмидесяти скульптур и панно, выполненных в стиле стимпанк. Автор необычных фигур — осташковский художник-дизайнер Игорь Александрович Афанасенко.

Сотрудники музея в этот раз предлагают сделать брутальную кружку, главным украшением которой станут разные заклепки, шестеренки, винтики, болтики, гайки и прочие медные трубы.

- И все это – из глины! Потому что из глины можно сделать почти все, а механизмы – это очень красиво. И потому, что не за горами 23 февраля, и можно сделать подарок папе, дедушке или брату!.

Начало в 15.00.

Запись по телефону: 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU