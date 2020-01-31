Осташковский стимпанк в Твери: Фантастические животные, роботы и машины Жюля Верна

Не знаю, как вы, а я в детстве верила в существование фантастических миров и перечитала все книги Жюля Верна.

Выставка, которая открылась 31 января в Детском музейном центре ТГОМ (ул. Советская, 3а) это как раз об этом. Уже при входе меня встречает фантастический стим-велосипед из будущего и огромный глазастый паук. Тут же с полочек улыбаются дружелюбные железные человечки, рядом с которыми стоят человечки ростом с меня.

Кажется, секунда-другая и весь этот механический мир людей-животных заскрипит, оживет и начнет жить свой жизнью.

У входа в зал встречает вот такой жутко-очаровательный паукФото: Ирина ТАРАСОВА

Ловлю себя на мысли, что как зачарованная стою посреди зала и улыбаюсь, то ли от восхищения, то от удивления.... Но скорее всего от того и другого вместе. Ведь если приглядеться, то все эти экспонаты, а их на выставке 80, собраны из металлолома. А если абстрагироваться от реально живых образов, то чуть позже можно заметить старые манометры, примусы и фотоаппараты, огородные тяпки и ручки от кресел, детали от велосипедов, бензопилы «Дружба», пишущих и швейных машинок. А уж сколько ложек и вилок тут всяких использовано, не перечесть...

Именно с этого, эмоций от увиденного и начинаю свой разговор с автором этой необыкновенной коллекции, осташковским мастером, художником-дизайнером по металлу Игорем Афанасенко.

- Вот все так на мои железки реагируют, - смеется Игорь Александрович. - Приходят кислые, а когда видят, то у них сразу рот до ушей, и плохое настроение исчезает. Все эти экспонаты находятся в моем "Музее забытых вещей" в Осташкове, который я начал создавать 19 лет назад. Часть его - это вещи из советского прошлого. А вот вторая часть - именно фигурки из металлолома. Местные редко ко мне заходят совсем, а вот туристы бывают часто, говорят, что такое нигде не видели. Но я не жалуюсь... Может, у людей тяжелая жизнь, и им не до этого. А вот почему железяки делают людей счастливыми? Даже не знаю. Наверное, у этих людей за душой есть что-то ценное, и это просыпается... А может просто от неожиданности. Ведь обыкновенных музеев много, а у меня совсем не то.

Автор выставки - Игорь Афанасенко. Теперь вы верите, что сказочники живут среди нас? Фото: предоставлено ДМЦ ТГОМ

Интерес к металлу у Игоря Александровича появился еще с детства.

- Сам я из Луганска родом, жили мы там в частном доме, игрушек никаких не было. И вот лет с восьми я стал собирать по свалкам всякие железки и строить из них разные конструкции. Когда их накапливалось много, мама собирала мужиков, и всё мое добро они вывозили на помойку. И я начинал собирать снова. Называли ли меня Самоделкиным или гением? Ну, что вы!!! Какой я гений?! У меня условия всегда были ограничены. Всё чуть ли не на коленке и делал и делаю. Если бы было какое-то помещение под мастерскую, можно было бы придумать что-то феноменальное. А так, просто балуюсь...

По словам мастера, чем только в жизни ему не пришлось заниматься. Работал и ювелиром. Конкретно стимпанку посвятил последние семь лет. Но говорит, что это не навсегда: фантазий и желаний много, всё надо попробовать.

Посетителям предлагают придумать свое название композиции или персонажей. Но можно и подглядеть авторские названияФото: Ирина ТАРАСОВА

Кстати, самого любимого персонажа из железа у него нет. Говорит, сделал и забыл, тут же новая идея рождается. Хотя самую первую свою поделку помнит хорошо. Ей стала маленькая собачка, сделанная из старого дверного замка, который попался под руки.

А вот самыми интересными экспонатами считает те, идеи которых долго вынашиваются. Или которые подсказывают сами железки. Они оказываются умеют с ним разговаривать...

- Птерозавра моего видела на выставке? - спрашивает автор. - Так вот он родился с... ног. Подставка от старинного фотоаппарата, какими снимали раньше в студиях, долго лежала в куче металла. А как-то я мимо проходил: «Батюшки, так это ж ноги динозавра». Ну, а всё остальное – уже было делом техники.

- А Баба-Яга? Она у вас тоже есть на выставке.

- А её я на улице встретил. В смысле похожую увидел и вдохновился...

А вот и та самая Баба-Яга. Ее прототипа автор увидел на улицеФото: Ирина ТАРАСОВА

Вдохновляют металлические персонажи и супругу мастера. Если мама маленького Игоря железки выбрасывала на помойку, то Татьяна Алексеевна даже думать об этом не смеет.

- Мы с ней вместе учились. У нас одинаковое образование. Танечка - мой союзник и моя муза, - признается - Игорь Афанасенко. - Есть ли у неё любимчик из железяк? Что вы! Её любимчик - это я. Все остальное на втором плане.

- Раз муза, может вы её тоже смастерили из болтов и винтиков? - не могу удержаться от вопроса.

- Нет! - хохочет мастер, - Вот у нас в Осташкове сейчас проходит выставка местных художников. Мы тоже там участвуем. Так вот я в озере нашел очень интересную изящную корягу и сделал из нее мою жену в образе женщины-кошки. Согласитесь, все женщины – немножко кошки... А из железа её делать - это не то. Холодный материал.

Даже я себе приглядела на этой выставке дружка. Кстати, это МойдодырФото: Ирина ТАРАСОВА

Завершить наше интервью мне хотелось вопросом о чем-то необычном. Ведь все персонажи Игоря Афанасенко как-будто вышли из фантастических миров.

- Мне уже много лет, 72. В волшебство я не верю, но, как сказочник, фантазирую до сих пор. Хотя записывать сказки тоже не успеваю, нет времени, а столько еще хочется успеть. Мои герои они для меня как дети. Приходишь порой просто проверить, как они там.., стоят ли на месте. Бывает, что и не стоят... Один раз мы даже не могли понять, что такое произошло. Фигурки некоторые сдвинулись с места, кто-то стоял на полу. Здание старинное, дореволюционное. Может, там кто-то и живет, кто знает. А может они сами оживают, - улыбается Игорь Александрович.

СОВЕТ ОТ АВТОРА

- Я желаю посетителям выставки, чтобы они прониклись и вдохновились. Чтобы после нее кто-то начал что-то делать свое или хотя бы стал думать в этом направлении. Хватит нам уже сидеть у телевизора и жаловаться, что нечем заняться! Вокруг нас миллион идей, просто найдите что-то свое!

Чего тут только не увидишь. Даже паровозы естьФото: Ирина ТАРАСОВА

КОММЕНТАРИЙ

Заведующая Детским музейным центром ТГОМ Елена Полозова

- Реакция на выставку удивительная, причем не только у посетителей. Рот открывают в том числе и специалисты. Художник, который монтировал нашу выставку, оценил её очень высоко.

Впрочем, понять это можно: даже в Твери таких мастеров немного, а, учитывая жанровое многообразие экспонатов, думаю и вовсе нет.

Приходите и убедитесь сами!

Колоритная парочкаФото: Ирина ТАРАСОВА

Есть на выставке и вот такие красивые декоративные вещицыФото: Ирина ТАРАСОВА

По центру точно шарманщикФото: Ирина ТАРАСОВА

В музее эту невиданную зверюшку прозвали "Носач". А ваша версия?Фото: Ирина ТАРАСОВА

Подводная лодка, которая, конечно, называется "Наутилус"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Фонарь. До и после работы мастера...Фото: Ирина ТАРАСОВА

Аз есмь Царь! Как думаете, что вдохновило мастера на эту работу?Фото: Ирина ТАРАСОВА

Почти настоящих петухов поместили в деревенский угол музея. А что, смотрятся неплохо!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Музыкант. Очень даже...Фото: Ирина ТАРАСОВА