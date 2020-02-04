Скоро Тверь узнает имена финалистов муниципального этапа конкурсов "Учитель года 2020" и "Воспитатель года 2020"

4 Февр. 2020 2020-02-04T21:08:27+03:00

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В Твери продолжаются муниципальные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года - 2020» и «Воспитатель года - 2020». Сегодня, 4 февраля, начался второй (очный) тур конкурса среди учителей. В третий тур, который состоится 11 февраля, выйдут четыре конкурсанта. Их ждут два испытания – «Публичная лекция» и «Разговор с начальником управления образования».

Завтра, 5 февраля, заканчивается второй (очный) тур конкурса «Воспитатель года - 2020». В третий тур также выйдут четыре конкурсанта, которым предстоят выступления с докладом-презентацией и участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».

По итогам состязаний в каждом конкурсе будут определены три призёра и победитель.Финал обоих конкурсов состоится 14 февраля. А на сайте "КП"-Тверь" продолжается голосование за звание учителя и воспитателя года по версии наших читателей. Победители народного голосования выйдут на финальное награждение вместе с победителями официального конкурса и получат призы и дипломы! Голосуйте за лучшего учителя ЗДЕСЬ! А за лучшего воспитателя ТУТ! Поддержите любимого педагога репостами в социальных сетях и расскажите о голосовании друзьям - это повысит шансы на победу! Голосование завершится в восемь утра 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU