2020-02-02T19:03:48+03:00
Общество

Минтранс опубликовал расписание движения автобусов Твери

С 3 февраля заработает новая транспортная схема
Алина ПЕТРОВА
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Вот такие автобусы выйдут на улицы Твери. Фото: ПТОВот такие автобусы выйдут на улицы Твери. Фото: ПТО
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3 февраля в Твери заработает новая модель пассажирских перевозок.

115 автобусов выйдут на рейсы по следующим маршрутам: 1, 15, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 233.

С 10 февраля будет введено еще 16 маршрутов и 143 автобуса, с 17 февраля добавится 17 маршрутов, на рейсы выйдет 196 единиц транспорта, с 27 13 маршрутов и 117 автобусов. Автобусы будут курсировать с пяти утра до полуночи.

На сайте регионального Минтранса опубликовано расписание движения городских маршрутов - посмотреть в какое время и с какими интервалами будет ходить интересующий вас маршрут можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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