Поехали! Новые пассажирские автобусы готовы выйти на дороги Твери

– Настроение - отличное, автобусы - просто класс, хоть сейчас в рейс готова, – широко улыбаясь из кабины ЛиАЗа, сказала журналистам Татьяна, единственная девушка-водитель (во всяком случае пока) ООО «Верхневолжское автотранспортное предприятие».

На территории автобазы Верхневолжского АТП на улице Шишкова в Твери выстроилось несколько десятков средних и больших ЛиАЗов (всего у предприятия 115 автобусов) с характерными обозначениями транспорта новой модели пассажирских перевозок региона. Водители в опрятной спецформе застыли в кабинах автобусов в ожидании высоких гостей.

Губернатор Игорь Руденя прибыл вместе с заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Артёмом Довлатовым и управляющим директором компании «Русские Автобусы - Группа ГАЗ» Владимиром Демидовым. Также приехало много областных и городских чиновников, депутатов и общественников.

– Автобусы очень комфортные, мы уже оценили, нас сюда на одном из них привезли, – заверила меня Любовь Сизова из областного Совета ветеранов.

Поставка автобусов была профинансирована ВЭБ.РФ. Объем средств составил свыше 3 млрд рублей.

Татьяна раньше водила троллейбусы. Фото: ПТО

Синие ЛиАЗы, которые вскоре заменят маршрутки и троллейбусы, оснащены по полной программе. Экологичные (мирового стандарта) двигатели, современные навигаторы, камеры видеонаблюдения внутри и снаружи салона, системы климат-контроля, электронные пандусы и спецкресла для маломобильных граждан, цветные электронные табло с информацией об остановках и конечно же валидаторы для безналичной оплаты.

Кстати, оплачивать проезд через них можно не карточкой, но приложив смартфон с мобильным приложением карты «Волга».

Игорь Руденя проверил один из автобусов. Фото: ПТО

Губернатор оценил вид автобусов, побывал внутри одного из них, проверил работает ли пандус и валидаторы, прошёлся по предприятию. Похоже, остался доволен.

– Все транспортные средства находятся в высокой степени готовности, – сказал Игорь Руденя журналистам.

Необходимо еще закончить ремонт здания автопарка, где находятся диспетчерские пункты и медкабинеты пред и послерейсового осмотра. Но, как сказал гендиректор Верхневолжского АТП Владимир Румянцев, это дело нескольких дней.

На сегодняшней день на предприятие набрано 220 водителей. Все они местные, из Тверской области. Большинство со стажем вождения пассажирского автобуса, но есть и переученные водители троллейбусов. По словам, Владимира Румянцева, в ближайшее время ожидается пополнение — придут еще 200 человек из уходящего в прошлое ПАТП.

ВАЖНО!

Напомним, что в тверской агломерации будут действовать две тарифные зоны: «город» – территория Твери, «пригород» – Калининский район. Если на автобусах зоны город фиксированная цена: 25 рублей - по безналичной оплате и 29 — наличными. То «пригород» предусматривает оплату по безналичному расчету по тарифу 3 рубля за километр и за наличный расчет по тарифу 3,1 рубля за километр. В этом случае важно прикладывать карточку к валидатору не только на входе, но и на выходе.