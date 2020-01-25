В Твери отмечают Татьянин день

25 Янв. 2020 2020-01-25T08:16:29+03:00

Студенты много занимались, сегодня можно отдохнуть. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

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Сегодня, 25 января, в Твери, как и во всей стране, отмечается Татьянин день — День студента.

Наш город так же подготовился к празднику.

В честь этого праздника для студентов в городе организованы различные мероприятия, как в горсаду и парке Победы, так и в ТЮЗе, и музеях.

В парке, например, студентам приготовлен квест, а в горсаду концерт.

И Дом поэзии не остался в стороне от праздника, там так же ждут студентов и Татьян.

Так что студентам есть будет где отдохнуть и повеселиться.

«КП»-Тверь» поздравляет всех студентов с праздником, а Татьян с именинами.

ИСТОЧНИК KP.RU