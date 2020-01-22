25 января в Твери: Татьянам будет хорошо, а студентам - лучше!

25 января - праздник, когда вместе с Татьянами везет и студентам. Или наоборот. Как бы то ни было, но именно в этот день и тем, и другим почет и уважение. И даже бонусы в виде походов в театры и музеи бывают. Красота!

- Парк Победы и горсад

День студента и Татьянин день в Твери отметят квестами и танцами. Впрочем, какой праздник без них?

В парке Победы студентов ждут с 12:00 на патриотическом квесте, старт которому дадут от парковой скульптуры «Звезда». Участникам квеста, объединившись в одну команду, нужно будет вспомнить знания по истории, пройти все остановки и в заключение найти подарки. Часом позже, в 13:00, у скульптуры «Звезда» начнется развлекательная конкурсная программа для студентов с призами.

Продолжится праздник в горсаду. В 16:00 у сцены праздник стартует с развлекательной конкурсной программы с подарками. А в 17:00 продолжится там же, у сцены, Студенческой вечеринкой.

- ТЮЗ

В Татьянин день в театре юного зрителя состоится спектакль «Тверь - Тверь». (16+)

- Всем Татьянам, кто приобрел билет на этот спектакль, мы дарим сертификат на бесплатное посещение любой нашей постановки! Получить его можно в кассе театра 24 и 25 января. Для этого вам необходимо либо приобрести билет в кассе театра и предъявить паспорт, либо обменять в кассе уже приобретенный в интернете билет также с предъявлением документа, - объясняют в ТЮЗе. Не забыли здесь и о студентах. Учащиеся по старой тюзовской традиции могут купить билеты на спектакль со скидкой 50% при предъявлении студбилета.

- Обратите внимание, скидка действует только при покупке билета в кассе театра! - предупреждают в ТЮЗе.

Кстати, акцию для Татьян решили продлить. Следующий показ спектакля «Тверь - Тверь» запланирован на 21 февраля. Татьяны, купившие на него билет, также получат сертификат на любую тюзовскую постановку. Напомним, получить право бесплатного прохода на любой спектакль можно только 24 и 25 января.

- Тверской городской музейно-выставочный центр

Студентов и не только приглашают 25 января в 15.00 на творческую встречу, приуроченную к 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.

В рамках мероприятия «Чехов в театре» ожидается: творческая встреча с актёрами Театр-студия «Зеркало» ТвГУ и лекция «Чехов в театре». Также зрители смогут поучаствовать в театральной читке рассказов Чехова, что позволит окунуться в мир произведений без мизансцен, декораций, костюмов, используя только воображение.

После творческой встречи желающие смогут бесплатно посетить выставку "Настроение 2020" и познакомиться с творчеством тверских дизайнеров.

Вход свободный.

Все вопросы по телефону: 34-48-52 (доб. 118).

- Императорский дворец

В четверг, 30 января, в 16:00 в Тверском императорском дворце пройдет музейно-театральный вечер, посвященный Дню студента.

Посетители услышат выступления молодых вокалистов из студии авторской песни ТвГУ «Мир» под руководством автора-исполнителя Татьяны Винокуровой.

В пространстве Восточной башни также будет представлена инсталляция, посвященная работе Ланкинена «Студенческий натюрморт». Возрастная категория: 12+

Вход не бесплатный, но со скидкой - 150 руб.

Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

- Музей Победы Москвы

Учитывая, что столица рядом, можно воспользоваться подарком студентам дневных и вечерних отделений вузов от ряда федеральных музеев. Музей Победы, например, 25 и 26 января вход для студентов сделал бесплатным. Учащихся ждут выставки, концерты и кинопоказы.

- Нужно только предъявить студенческий билет, - уточняют в музее и рассказывают о самой программе. - Учащиеся узнают о подвигах молодежи в годы Великой Отечественной войны.

Во время бесплатной экскурсии «Подвиг армии» гиды расскажут о том, как вчерашние школьники, сменившие студенческую скамью на солдатскую шинель, ушли на фронт, встав на защиту Отечества.

В рамках акции можно будет посмотреть все залы и экспозиции. В музее работают выставки «Война: день за днем», «Фронтовой портрет. Судьба солдата», «Герои тыла», «Реликвии Победы».

Также в кинотеатре «Поклонка» студентам бесплатно покажут фильм Петра Тодоровского «Какая чудная игра», а в Зале полководцев состоятся музыкальные программы в рамках фестиваля «Журавли Победы».

Подробно о программе можно узнать на сайте Музея Победы.