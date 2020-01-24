2020-01-24T14:59:51+03:00
Звезды

Студентов, Татьян и всех остальных приглашают в Дом поэзии Андрея Дементьева Твери на концерт

Гостей встретят песнями, шутками исполнители Евгений Окунев, Марат и актер Тарас Кузьмин
Ирина ТАРАСОВА
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Гостей встретят песнями и шутками исполнители Евгений Окунев, Марат и актер Тарас Кузьмин. Фото: Дом поэзии Андрея ДементьеваГостей встретят песнями и шутками исполнители Евгений Окунев, Марат и актер Тарас Кузьмин. Фото: Дом поэзии Андрея Дементьева
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25 января в камерном зале Дома поэзии Андрея Дементьева Твери пройдет акустический концерт Евгения Окунева и Марата "Я дома". Внимание, вход для Татьян - бесплатный!

- В день рождения Владимира Высоцкого и в Татьянин день мы делаем "День открытых дверей" не только для Татьян, но и для всех желающих! В исполнении Евгения Окунева и Марата вы услышите любимые песни Владимира Высоцкого и Андрея Дементьева. А также авторские песни исполнителей, - рассказывают организаторы встречи.

Лирику ламповой встречи разбавят шутки и истории актера Театра драмы Тараса Кузьмина.

Гостям советуют приходить чуть раньше, чтобы успеть посетить выставку "Русская классика в иллюстрациях Ильи Глазунова", выпить чашку чая, полистать любимый поэтический сборник и настроиться на уютный вечер.

Вход на вечер - 250 руб., студентам при предъявлении студенческого - 150 руб.

Сбор гостей - с 16:30.

Начало концерта в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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