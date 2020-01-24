Медвежат из Карелии лечат от пневмонии в Тверской области

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:06:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое медвежат, которых после новогодних праздников привезли из Карелии на воспитание в Центр спасения медвежат-сирот, заболели пневмонией. Об этом сообщили работники центра в соцсети.

- Наши подозрения на развитие пневмонии у медвежат из Карелии, которым мы дали имена Карел и Кузя, подтвердились, - написано в посте.

Малыши поступили в Центр в возрасте около недели, весили они немногим более 700 г. Кузя был активнее брата и хорошо ел, а вот Карел капризничал. Но через два дня ситуация изменилась с точностью до наоборот: Карел начал активно есть и набирать вес, а состояние Кузи стало стремительно ухудшаться.

- Буквально за несколько часов из бойкого, очень активного и громко кричащего медвежонка Кузя превратился в еле подвижное крохотное тельце практически без проявления признаков жизни, - рассказывают работники Центра.

Сейчас медвежата идут на поправку. За ними организовано круглосуточное наблюдение.

Напомним, что Карел и Кузя в настоящее время не единственные воспитанники в Центре спасения Медвежат-сирот. Вместе с ними сотрудники выхаживают еще двух медвежат, привезенных в Торопецкий район из вологодских лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU