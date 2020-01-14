2020-01-14T09:04:51+03:00
Общество

В Тверскую область привезли медвежат-сирот из Карелии

Они находятся под наблюдением на биостанции "Чистый лес"
Ольга ТРОФИМОВА
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Медвежата - совсем крои и весят не больше 700 граммов Фото: Центр спасения медвежат-сирот (скрин видео)Медвежата - совсем крои и весят не больше 700 граммов Фото: Центр спасения медвежат-сирот (скрин видео)
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О том, что в карельских лесах в Ланденпохском районе двое медвежат остались без медведицы, стало известно после новогодних праздников.

10 января в Центр спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе Тверской области, поступил звонок из Министерства природных ресурсов республики Карелии. Сотрудники ведомства сообщили, что медведица покинула берлогу, испугавшись звуков лесозаготовительной техники.

Чтобы доставить малышей в Тверскую область, работникам Центра пришлось преодолеть 1600 км пути. Накануне ночью крох со всеми необходимыми документами привезли в Центр.

- Медвежата совсем маленькие – им около недели, не больше. Весят они по 700 г, - рассказывают в Центре спасения медвежат-сирот. - Осмотр не показал никаких повреждений или ранений. Но, учитывая, что медвежата некоторое время пробыли в берлоге без медведицы, мы не можем исключить вероятность развития пневмонии. Также высока вероятность возникновения проблем с ЖКТ – смена молока медведицы на молочную смесь не проходит бесследно.

Сейчас медвежьи малыши находятся под постоянным наблюдением. Каждые два часа их кормят.

- Один медвежонок охотно ест, без капризов, второй медвежонок более проблемный - не каждый раз его удается накормить, - сетуют работники биостанции, но надеются, что медвежата выживут и будут расти и развиваться без проблем со здоровьем.

В Тверскую область привезли медвежат-сирот из Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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