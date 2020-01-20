Медвежонок-самка, привезенная в Тверскую область из Вологодчины, начала есть

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:43:16+03:00

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В Центре спасения медвежат-сирот, что в деревне Бубоницы Тверской области, биологи были обеспокоены состоянием здоровья медвежонка-самочки, которую вместе с братом привезли из Вологодской области несколько дней назад.

Медвежатам от роду не больше трех недель, весят малыши около полутора килограммов.

- Состояние здоровья самочки вызвало у нас беспокойство. Она отказывалась от еды и время от времени кашляла - эти признаки могут говорить о начинающемся воспалении легких, - отмечают работники Центра спасения медвежат-сирот. - После консультации со специалистами-ветеринарами из Госпиталя Дикой природы было принято решение о незамедлительном лечении.

Своевременно начатая терапия помогла остановить развитие болезни, медвежонок начал есть и набирать вес.

- Мы надеемся, что проблемы самочки со здоровьем позади, но продолжаем круглосуточное наблюдение, - рассказывают биологи.

Глазки и уши у косолапых детенышей еще закрыты. И им это только на пользу, ведь сейчас их основная задача - как можно больше есть и подольше спать. С этим они теперь справляются на "отлично".

Вологодский медвежонок-самочка начала есть.

ИСТОЧНИК KP.RU