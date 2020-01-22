Леся Чичановская продолжает работать ректором Тверского медуниверситета
Тверской областной суд оставил без изменения решение Московского районного суда Твери от 28 ноября 2019 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства о временном отстранении от должности ректора ТГМУ Леси Чичановской.
Напомним, 21 ноября 2019 года Лесю Чичановскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что ректор фиктивно устроила на работу двух сотрудников, которые при этом получали заработную плату и другие выплаты. Ущерб составил 500 тысяч рублей.
Задержание стало для ректора неожиданностью и почти сразу после задержания ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.
26 ноября суд назначил Лесе Чичановской меру пресечения. Ее адвокат сообщил, что мера на связанна с лишением свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU