Леся Чичановская продолжает работать ректором Тверского медуниверситета

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:12:04+03:00

Суд не стал отстранять ее от должности

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Тверской областной суд оставил без изменения решение Московского районного суда Твери от 28 ноября 2019 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства о временном отстранении от должности ректора ТГМУ Леси Чичановской.

Напомним, 21 ноября 2019 года Лесю Чичановскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что ректор фиктивно устроила на работу двух сотрудников, которые при этом получали заработную плату и другие выплаты. Ущерб составил 500 тысяч рублей.

Задержание стало для ректора неожиданностью и почти сразу после задержания ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.

26 ноября суд назначил Лесе Чичановской меру пресечения. Ее адвокат сообщил, что мера на связанна с лишением свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU