2019-11-22T19:00:31+03:00
Происшествия

Ректора ТГМУ Лесю Чичановскую госпитализировали после задержания в Твери

До настоящего времени она остается под наблюдением врачей
Ольга ТРОФИМОВА
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Ректор ТГМУ Леся Чичановская госпитализирована в Городскую клиническую больницу №7Ректор ТГМУ Леся Чичановская госпитализирована в Городскую клиническую больницу №7Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Ректор Тверского государственного медицинского университета Леся Чичановская после задержания, 21 ноября, госпитализирована в Городскую клиническую больницу №7 Твери.

Напомним, доктора медицинских наук задержали накануне вечером и подозревают в превышении должностных полномочий и в причинении бюджету крупного ущерба в 500 тысяч рублей.

Задержание стало для ректора неожиданностью. Как стало известно "Комсомолке", позже Лесе Чичановской стало плохо и ее госпитализировали в больницу.

Обследование серьезных проблем со здоровьем подозреваемой не выявило, но медики продолжают держать ее под наблюдением.

Расследование уголовного дела продолжается. Действия Чичановской попадают под ч. 3 ст. 285 УК РФ. Если вина ректора будет доказана, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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