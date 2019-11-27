В Твери суд назначил меру пресечения ректору ТГМУ Лесе Чичановской
26 ноября суд назначил ректору Тверского государственного медицинского университета Лесе Чичановской меру пресечения.
Напомним, доктора медицинских наук обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении ущерба в 500 тысяч рублей. Лесю Чичановскую задержали вечером, 21 ноября, а на следующий день госпитализировали в городскую больницу №7.
- В отношении моей подзащитной следствием избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Излагать какие-либо подробности по делу пока рано, - сообщил ТИА адвокат Тверской областной коллегии адвокатов "Интеллект Альянс", защищающий интересы Леси Чичановской, Андрей Лайков.
Согласно уголовно-процессуальному кодексу, это может быть подписка о невыезде, домашний арест, запрет определенных действий. Другой официальной информации о мере пресечения пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU