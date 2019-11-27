2019-11-27T08:42:16+03:00
Общество

В Твери суд назначил меру пресечения ректору ТГМУ Лесе Чичановской

Ее обвиняют в превышении должностных полномочий
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Ректору ТГМУ Лесе Чичановской избрана мера пресеченияРектору ТГМУ Лесе Чичановской избрана мера пресеченияФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

26 ноября суд назначил ректору Тверского государственного медицинского университета Лесе Чичановской меру пресечения.

Напомним, доктора медицинских наук обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении ущерба в 500 тысяч рублей. Лесю Чичановскую задержали вечером, 21 ноября, а на следующий день госпитализировали в городскую больницу №7.

- В отношении моей подзащитной следствием избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Излагать какие-либо подробности по делу пока рано, - сообщил ТИА адвокат Тверской областной коллегии адвокатов "Интеллект Альянс", защищающий интересы Леси Чичановской, Андрей Лайков.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, это может быть подписка о невыезде, домашний арест, запрет определенных действий. Другой официальной информации о мере пресечения пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24