Праздник Крещения Господня в Тверской области прошел без происшествий
В ночь с 18 на 19 января православные верующие встретили праздник Богоявления Господня. В храмах, церквях и соборах Тверской области состоялись праздничные богослужения и чины освящения воды. А вечером верующие окунулись в иордань. В Твери купание было организовано на пирсе у Речного вокзала.
Перед организацией купаний купели, а из в регионе организовали порядка 40, должным образом были обследованы и проверены.
Охрану общественного порядка на территориях вблизи православных храмов и специально оборудованных купелей обеспечили более 300 сотрудников полиции. Вместе с ними дежурство несли росгвардейцы, спасатели, медики, представители народных дружин и частных охранных организаций.
- Праздник Крещения жители Верхневолжья встретили благополучно, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Принятые меры позволили не допустить нарушений общественного порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU