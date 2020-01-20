Праздник Крещения Господня в Тверской области прошел без происшествий

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:12:56+03:00

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В ночь с 18 на 19 января православные верующие встретили праздник Богоявления Господня. В храмах, церквях и соборах Тверской области состоялись праздничные богослужения и чины освящения воды. А вечером верующие окунулись в иордань. В Твери купание было организовано на пирсе у Речного вокзала.

Перед организацией купаний купели, а из в регионе организовали порядка 40, должным образом были обследованы и проверены.

Охрану общественного порядка на территориях вблизи православных храмов и специально оборудованных купелей обеспечили более 300 сотрудников полиции. Вместе с ними дежурство несли росгвардейцы, спасатели, медики, представители народных дружин и частных охранных организаций.

- Праздник Крещения жители Верхневолжья встретили благополучно, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Принятые меры позволили не допустить нарушений общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU