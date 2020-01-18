В храмах Твери прошли первые праздничные литургии и чины освящения воды

В Твери православные христиане готовятся встретить Крещение Господне. В субботу, 18 января, в областной столице прошли первые Крещенские богослужения и чины освящения воды.

Чтобы достойно встретить праздник, верующие идут в церковь - помолиться о здравии, привести в порядок душу и набрать святой Крещенской воды.

Службы проходят во всех храмах города. В Воскресенском кафедральном соборе богослужение и чин освящения воды провел митрополит Тверской и Кашинский Савва.

В Соборе святого Александра Невского Божественную Водосвятный молебен и чин освящения воды совершил настоятель храма иерей Кирилл Алексеев, вместе с ним служили иерей Роман Иванов, ерей Александр Валов и протодиакон Николай Радцевич.

Божественная литургия в Сборе святого Александра НевскогоФото: Ольга ТРОФИМОВА

После молитвы и чина освящения прихожане смогли набрать воды. Святили ее в большом чане.

Божественная литургия в Сборе святого Александра НевскогоФото: Ольга ТРОФИМОВА

- Не переживайте, всем хватит, - уверили матушки, которые в небольшом закутке у алтаря наливали из краников освященную воду.

Очередь выстроилась длинная, но воды и правда хватило на всех. Большинство верующих пришли со своей тарой, но купить бутыль можно было и в лавке при церкви. За трехлитровую канистру просили 40 рублей.

Воду святили с большом чане, чтобы хватило всемФото: Ольга ТРОФИМОВА

Вода, освященная 18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января, в сам праздник Богоявления, имеет одинаковую силу. Христиане верят, что святая вода, набранная на Крещение, способна исцелять от многих болезней, поэтому и тару выбирают покрупнее - чтобы на весь год и на всю семью святой воды хватило.

После молитвы верующие смогли набрать водыФото: Ольга ТРОФИМОВА

Вечером, в 17:00, в храмах города начнется всенощное бдение праздника Богоявления Господня. После ночной или утренней службы, 19 января, состоится второе водоосвящение.

Воду наливали из краников в небольшом закутке у алтаряФото: Ольга ТРОФИМОВА

В Крещенский сочельник, верующие будут окунаться в иордань. В Твери это можно сделать у пирса Речного вокзала в Заволжском районе.

Всего в Тверской области определено более 40 мест для Крещенских купаний.

Люди за водой выстроились в несколько очередейФото: Ольга ТРОФИМОВА

Чтобы достойно встретить праздник, верующие идут в церковь - помолиться о здравии, привести в порядок душу и набрать водыФото: Ольга ТРОФИМОВА

Тару с собой можно было не брать, бутыли продавали в храмеФото: Ольга ТРОФИМОВА