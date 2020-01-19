2020-01-19T10:17:37+03:00
Общество

В Твери в Крещенскую ночь в иордань окунулись сотни верующих

Православные христиане отмечают Святое Богоявление
Ольга ТРОФИМОВА
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В Крещенскую ночь в иордань в Твери окунулись сотни верующихВ Крещенскую ночь в иордань в Твери окунулись сотни верующихФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Крещенская ночь в этому году выдалась не по-зимнему теплой, поэтому вместо купели изо льда, верующие в Тверской области окунаются в деревянные иордани.

В Твери Крещенские купания в ночь на 19 января и в течение для проходят на Речном вокзале в Твери. В полночь у пирса многолюдно. Сотни верующих, ОМОН, полиция, МЧС, священники.

На улице, конечно не -20, а всего +1, но дует сильный ветер и промозгло. Меры безопасности силовики соблюдают особенно тщательно. ОМОН держит оцепление, стоят металлические ограждения. К купели пускают по десять человек: пять мужчин, пять женщин, дети тоже есть.

Вода в реке очень холодная Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вода в реке очень холоднаяФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Деревянные ступени спускаются с набережной прямо к купели, которую построили накануне праздника. Перила крепкие, настил тоже. Несмотря на плюсовую погоду, вода в реке очень холодная.

К купели ведут деревянные ступени Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

К купели ведут деревянные ступениФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Люди быстро окунаются, а потом проходят в теплые раздевалки. В местах для обогрева горожанам предлагают горячий чай. Но есть и закалённые христиане, которые после купания с улыбкой позируют на камеры и одеваться в теплую одежду не торопятся.

После купели верующим не холодно Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

После купели верующим не холодноФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Напомним, что всего в Тверской области для Крещенских купаний оборудовали 41 купель. На всех объектах усилены меры безопасности. Общественный порядок охраняют более 900 человек - спасатели, полиция, ОМОН. Сформированы дежурные бригады скорой медицинской помощи.

ОМОН держит оцепление Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ОМОН держит оцеплениеФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

К купели пускали группами по 10 человек Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

К купели пускали группами по 10 человекФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Меры безопасности в местах купаний усилены Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Меры безопасности в местах купаний усиленыФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вокруг купели установлены металлические ограждения Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вокруг купели установлены металлические огражденияФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Накануне в храмах прошли Божественные литургии и чины водоосвящения. Утром 19 января, по окончании всенощного бдения и утренней литургии, будет совершен второй чин водоосвящения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатор Игорь Руденя встретил праздник Крещения Господня в Нило-Столобенской пустыни.

Губернатор Игорь Руденя встретил праздник Крещения Господня в Нило-Столобенской пустыни Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя встретил праздник Крещения Господня в Нило-Столобенской пустыни Фото: ПТО

Игорь Руденя с детьми присутствовал на торжествах в Осташковском городском округе. Праздничное богослужение в Нило-Столобенской пустыни возглавил наместник монастыря архимандрит Аркадий.

По окончании всенощного бдения и божественной литургии состоялся чин великого освящения воды.

По окончании всенощного бдения и божественной литургии состоялся чин великого освящения воды Фото: ПТО

По окончании всенощного бдения и божественной литургии состоялся чин великого освящения воды Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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