17 Янв. 2020 2020-01-17T18:23:44+03:00

Жителям Твери разрешили еще две недели бесплатно парковаться на платных парковках Фото: администрация Твери

До 3 февраля штрафы приходить не будут

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Тестовый режим работы новых зон платной парковки 200 и 400 в центральной части Твери продлили еще на две недели – с 19 января до 3 февраля. Такое решение приняли местные власти.

Напомним, что в настоящее в штатном режиме в областной столице работает парковочная зона 100, в которую входят девять участков в центре города. С середины ноября в тестовом режиме начали работу еще три зоны – 200, 300 и 400.

Зона 200 и 300, которые включают улицы и проспекты в центре Твери, а также Театральный проезд и Театральную площадь станут платными с 3 февраля. А вот зона 300 - Привокальная площадь будет работать в тестовом режиме до лета.

Действие уже приобретённых абонементов на парковку будет автоматически продлено на две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU