Платные парковки в Твери разделили на четыре зоны

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-14T09:55:29+03:00

До 10 декабря за стоянку без оплаты штрафовать не будут

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В центре Твери расширили зону платной парковки. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

Напомним, раньше в городе действовала только одна зона парковочного пространства под номером "100", позже добавились зона "200" и "300". Теперь же их стало четыре - Театральную площадь и Театральный проезд выделили в отдельную зону - "400".

Оплачивая парковку, нужно указывать именно ту, на которой припаркован автомобиль. Оплатив один раз можно перемещаться в границах зоны бесплатно, переезд в другую зону - оплачивается отдельно.

Стоимость остается прежней - 30 рублей в час.А вот время действия платной парковки различается. Заплатить за парковку в зонах "100" и "200" придется с 8:00 до 20:00 часов в будние дни, в зоне "400" – с 8:00 до 18:00 часов. Привокзальная площадь, или зона "300", будет платной ежедневно и круглосуточно в тестовом режиме до 1 июня 2020 года. В этот период штрафовать за отсутствие платы не будут.

Остальные зоны будут работать в тестовом режиме до 10 декабря. С 18 декабря за стоянку придется платить.

По информации администрации Твери, в следующем году список платных парковок может быть дополнен еще несколькими участками - в границах улиц от набережной Степана Разина до улицы Крылова и от Тверского проспекта до Смоленского переулка.

Обновлённая карта платных парковок Твери:

Зона "100":

- бульвар Радищева: участок от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта;

- улица Андрея Дементьева: участок от улицы Жигарева до улицы Советской;

- Студенческий переулок: участок от улицы Новоторжской до улицы Жигарева;

- Тверской проспект, чётная сторона: участок от улицы Жигарева до набережной Степана Разина;

- улица Жигарева: участок от Тверского проспекта до улицы Володарского;

- улица Желябова: участок от Тверского проспекта до Студенческого переулка;

- улица Симеоновская: участок от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева;

- улица Трёхсвятская: участок от площади Ленина до улицы Новоторжской;

- улица Новоторжская: участок от Тверского проспекта до площади Михаила Тверского.

Зона "200":

- бульвар Радищева: участок от Тверского проспекта до Тверской площади;

- набережная Степана Разина: участок от Тверского проспекта до Свободного переулка;

- улица Вольного Новгорода: участок от Свободного переулка до Тверского проспекта;

- Тверской проспект, нечётная сторона: участок от набережной Степана Разина до улицы Жигарева;

- улица Желябова: участок от Тверского проспекта до Свободного переулка;

- улица Симеоновская: участок от Тверского проспекта до Свободного переулка;

- улица Новоторжская: участок от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых;

- улица Советская: участок от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых;

- улица Ивана Седых;

- Свободный переулок;

- проезд от Свободного переулка вдоль домов 1, 1а, 1б, 1в, 1г до моста через Тьмаку в створе улицы Брагина;

- Тверская площадь.

Зона "300":

- Привокзальная площадь;

Зона "400":

- Театральный проезд;

- Театральная площадь.

Зоны платных парковок в Твери Фото: пресс-служба администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU