Платные парковки в Твери разделили на четыре зоны
В центре Твери расширили зону платной парковки. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.
Напомним, раньше в городе действовала только одна зона парковочного пространства под номером "100", позже добавились зона "200" и "300". Теперь же их стало четыре - Театральную площадь и Театральный проезд выделили в отдельную зону - "400".
Оплачивая парковку, нужно указывать именно ту, на которой припаркован автомобиль. Оплатив один раз можно перемещаться в границах зоны бесплатно, переезд в другую зону - оплачивается отдельно.
Стоимость остается прежней - 30 рублей в час.А вот время действия платной парковки различается. Заплатить за парковку в зонах "100" и "200" придется с 8:00 до 20:00 часов в будние дни, в зоне "400" – с 8:00 до 18:00 часов. Привокзальная площадь, или зона "300", будет платной ежедневно и круглосуточно в тестовом режиме до 1 июня 2020 года. В этот период штрафовать за отсутствие платы не будут.
Остальные зоны будут работать в тестовом режиме до 10 декабря. С 18 декабря за стоянку придется платить.
По информации администрации Твери, в следующем году список платных парковок может быть дополнен еще несколькими участками - в границах улиц от набережной Степана Разина до улицы Крылова и от Тверского проспекта до Смоленского переулка.
Обновлённая карта платных парковок Твери:
Зона "100":
- бульвар Радищева: участок от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта;
- улица Андрея Дементьева: участок от улицы Жигарева до улицы Советской;
- Студенческий переулок: участок от улицы Новоторжской до улицы Жигарева;
- Тверской проспект, чётная сторона: участок от улицы Жигарева до набережной Степана Разина;
- улица Жигарева: участок от Тверского проспекта до улицы Володарского;
- улица Желябова: участок от Тверского проспекта до Студенческого переулка;
- улица Симеоновская: участок от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева;
- улица Трёхсвятская: участок от площади Ленина до улицы Новоторжской;
- улица Новоторжская: участок от Тверского проспекта до площади Михаила Тверского.
Зона "200":
- бульвар Радищева: участок от Тверского проспекта до Тверской площади;
- набережная Степана Разина: участок от Тверского проспекта до Свободного переулка;
- улица Вольного Новгорода: участок от Свободного переулка до Тверского проспекта;
- Тверской проспект, нечётная сторона: участок от набережной Степана Разина до улицы Жигарева;
- улица Желябова: участок от Тверского проспекта до Свободного переулка;
- улица Симеоновская: участок от Тверского проспекта до Свободного переулка;
- улица Новоторжская: участок от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых;
- улица Советская: участок от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых;
- улица Ивана Седых;
- Свободный переулок;
- проезд от Свободного переулка вдоль домов 1, 1а, 1б, 1в, 1г до моста через Тьмаку в створе улицы Брагина;
- Тверская площадь.
Зона "300":
- Привокзальная площадь;
Зона "400":
- Театральный проезд;
- Театральная площадь.
Зоны платных парковок в Твери Фото: пресс-служба администрации Твери
ИСТОЧНИК KP.RU