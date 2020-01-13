Парковка на проезде Швейников и улице Ерофеева в Твери станет платной

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:21:52+03:00

В Твери еще несколько улиц станут платными для парковки автомобилей Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Изменения вступят в силу с 1 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Постановление о том, что в Твери появится несколько локальных платных парковочных зон, опубликовано на сайте администрации города.

Согласно документу, с 1 июня 2020 года четная сторона проспекта Победы от дома № 8 до дома № 18, участок проезда Швейников от улицы Ерофеева до проспекта Победы, участок улицы Александра Попова от проспекта Победы до улицы Ерофеева, участок улицы Ерофеева от дома № 9 по улице Ерофеева до дома № 23 по улице Ерофеева станут платными.

Стоимость будет взиматься в будни с 8:00 до 20:00 и составит 30 рублей в час.

- Необходимость введения платного парковочного пространства обусловлена значительным количеством точек притяжения населения, расположенных в д. № 14 на проспекте Победы, д. № 1, № 2 на проезде Швейников, д. № 4 на улице Александра Попова, - отмечают в администрации Твери.

Сейчас на парковках машины на долгое время оставляют местные жители, поэтому для лиц, приезжающих на короткие промежутки времени, мест не остается. Это провоцирует массовые нарушения Правил дорожного движения РФ, а также создает затруднения в движении по проезду Швейников и улице Александра Попова.

По мнению властей платные парковки помогут разгрузить парковочные места и обеспечат большую безопасность на данных участках дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU