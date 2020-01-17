2020-01-17T10:55:25+03:00
Общество

Площадь Михаила Тверского в центре Твери официально сменила название

Князю добавили регалий
Ольга ТРОФИМОВА
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Площадь Михаила Тверского в центре Твери официально сменила название Фото: ПТОПлощадь Михаила Тверского в центре Твери официально сменила название Фото: ПТО
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Официальный документ о переименовании площади Михаила Тверского в "площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского" появился на сайте администрации Твери 16 января.

Напомним, решение о том, чтобы переименовать площадь и добавить регалий князю в наименовании элемента улично-дорожной сети в Центральном районе, было принято еще в декабре.

Вопрос рассматривали депутаты Тверской городской Думы и одобрили его в двух чтениях.

После опубликования постановления департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери в трехдневный срок поручено разместить обновленные сведения в государственном адресном реестре и до 15 февраля отчитаться об исполнении постановления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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