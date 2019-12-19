В Твери принято решение о переименовании площади Михаила Тверского
Обновленная площадь Михаила Тверского сменила название. В декабре на сайте Тверской городской Думы был опубликован документ - проект решения, в тексте которого на одобрение думцам предлагается новое название: "Площадь святого благоверного князя Михаила Тверского".
В четверг, 19 декабря, думцы рассмотрели вопрос и приняли решение в двух чтениях.
Почему сегодня возник вопрос о повторном переименовании площади Михаила Тверского и кто инициатор идеи, неизвестно. В документе написано лишь, что это "увековечение памяти святого благоверного князя Михаила Тверского".
ИСТОЧНИК KP.RU