2019-12-19T19:44:43+03:00
Общество

В Твери принято решение о переименовании площади Михаила Тверского

Дума одобрила проект
Ольга ТРОФИМОВА
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Князю Михаилу Тверскому добавили регалий Фото: ПТОКнязю Михаилу Тверскому добавили регалий Фото: ПТО
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Обновленная площадь Михаила Тверского сменила название. В декабре на сайте Тверской городской Думы был опубликован документ - проект решения, в тексте которого на одобрение думцам предлагается новое название: "Площадь святого благоверного князя Михаила Тверского".

В четверг, 19 декабря, думцы рассмотрели вопрос и приняли решение в двух чтениях.

Почему сегодня возник вопрос о повторном переименовании площади Михаила Тверского и кто инициатор идеи, неизвестно. В документе написано лишь, что это "увековечение памяти святого благоверного князя Михаила Тверского".

ИСТОЧНИК KP.RU

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