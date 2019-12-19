В Твери принято решение о переименовании площади Михаила Тверского

СЕГОДНЯ 19:44 2019-12-19T19:44:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Обновленная площадь Михаила Тверского сменила название. В декабре на сайте Тверской городской Думы был опубликован документ - проект решения, в тексте которого на одобрение думцам предлагается новое название: "Площадь святого благоверного князя Михаила Тверского".

В четверг, 19 декабря, думцы рассмотрели вопрос и приняли решение в двух чтениях.

Почему сегодня возник вопрос о повторном переименовании площади Михаила Тверского и кто инициатор идеи, неизвестно. В документе написано лишь, что это "увековечение памяти святого благоверного князя Михаила Тверского".

ИСТОЧНИК KP.RU