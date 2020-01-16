В Крещенскую купель в Тверской области можно будет окунуться с плота

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:36:15+03:00

Окунаться в Крещение будем не в проруби, а с плота Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Православный праздник Крещение Господне православные верующие отметят 19 января. В ночь на воскресенье многие захотят смыть грехи и окунуться в купель. Правда, в этом году на водоемах нет льда, но это не причина отказываться от обряда. Тем более, что синоптики обещают легкий минус.

В целях безопасности и для удобства на озерах и реках, где пройдут крещенские купания, будут оборудованы специальные настилы с перилами и ступеньками, теплые раздевалки и места для обогрева.

В Твери купель будет оборудована в акватории Волги у пирса Речного вокзала. Всего в регионе будет подготовлено более 40 мест для купаний.

На местах будут дежурить спасатели, медики, полиция и казаки.

- Особое внимание будет уделено территориям с большим количеством мест для купания. Это Тверь, Калининский район, Вышневолоцкий и Осташковский городские округа - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Места проведения Крещенских купаний в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Места проведения Крещенских купаний в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Места проведения Крещенских купаний в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU