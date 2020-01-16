В Крещенскую купель в Тверской области можно будет окунуться с плота
Православный праздник Крещение Господне православные верующие отметят 19 января. В ночь на воскресенье многие захотят смыть грехи и окунуться в купель. Правда, в этом году на водоемах нет льда, но это не причина отказываться от обряда. Тем более, что синоптики обещают легкий минус.
В целях безопасности и для удобства на озерах и реках, где пройдут крещенские купания, будут оборудованы специальные настилы с перилами и ступеньками, теплые раздевалки и места для обогрева.
В Твери купель будет оборудована в акватории Волги у пирса Речного вокзала. Всего в регионе будет подготовлено более 40 мест для купаний.
На местах будут дежурить спасатели, медики, полиция и казаки.
- Особое внимание будет уделено территориям с большим количеством мест для купания. Это Тверь, Калининский район, Вышневолоцкий и Осташковский городские округа - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.
Места проведения Крещенских купаний в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Места проведения Крещенских купаний в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Места проведения Крещенских купаний в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU