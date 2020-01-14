2020-01-14T18:33:52+03:00
Общество

Искупаться в Крещение в Твери можно будет у пирса Речного вокзала

Всего в муниципалитетах будет доступно более 40 организованных мест
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери окунуться можно будет на пирсе у Речного вокзалаВ Твери окунуться можно будет на пирсе у Речного вокзалаФото: Василий ХОДАРЕВ
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19 января православные христиане отметят Крещение Господне. В этот день, чтобы смыть грехи, православные верующие окунаются в прорубь, но в этом году, по причине отсутствия льда на водоемах Верхневолжья, этого сделать не получится. Но искупаться все же удастся.

В Твери купель будет оборудована в акватории Волги у пирса Речного вокзала. Окунаться верующие будут с деревянного плота. Всего в муниципалитетах оборудуют более 40 мест для крещенских купаний. Об этом стало известно по итогам селекторного совещания с главами муниципальных образований, которое губернатор Игорь Руденя провел 14 января.

Особое внимание в ночь с 18 на 19 января будет уделено безопасности.

- Мероприятия в праздник Крещения Господня традиционно проводятся в Тверской области, ежегодно в купаниях принимают участие более 10 тысяч жителей региона. Важно обеспечить все меры безопасности в оборудованных местах, - отметил Игорь Руденя.

Муниципалитетам поручено оборудовать места для купаний деревянными настилами, перилами, тёплыми раздевалками, местами для обогрева.

Следить за безопасностью будут сотрудники МЧС, полиция, дружиники, казаки и работники частных охранных предприятий. В крещенскую ночь и днём 19 января на местах будут дежурить наряды полиции, спасатели и медики.

На водных объектах, где в этом году купания запрещены, будут организованы патрули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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