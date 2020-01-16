На выходных в Твери будет не по-крещенски тепло

Обширный северо-атлантический циклон покидает Тверской регион, унося уже привычные январские дожди. В выходные мы будем находиться на периферии антициклона, погода улучшится. Но, вопреки народным приметам, крещенских морозов ждать не стоит.

- В ночь на субботу температура опустится до минус двух. На выходных днём будет +1... +2 градуса, а ночью - лёгкий минус, - поделилась с «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Давление подрастёт до 758 миллиметров ртутного столба. Вероятность осадков сведена к минимуму, нас ждёт весьма комфортная погода.

Возможно, увидим и солнце - прогнозы обещают переменную облачность. А в крещенскую ночь, с 18-го на 19 декабря, купальщики будут окунаться при минус двух градусах. Мороз не крепкий, но соблюсти предосторожности, чтобы не заболеть, нужно: своё дело сделает ветер. Он будет довольно ощутимым, до 5 м/с.

Ну а в воскресенье вечером очередной привет передаст Северная Атлантика: к нам спешит следующий атмосферный фронт. В начале недели можно снова ждать осадков и понижения давления.

Напомним, искупаться в крещенскую ночь в Твери можно будет у пирса Речного вокзала. Поскольку льда на Волге нынче нет, желающие окунуться смогут это сделать с деревянного плота, который специально оборудуют для этих целей.

Всего в Тверской области организуют 40 купелей. Контролировать ситуацию традиционно будут сотрудники МЧС, полицейские и медики. А там, где купание запрещено, обещают организовать дежурство патрулей.

Чтобы окунание в прорубь стало приятным и не спровоцировало проблем со здоровьем, следуйте простым советам, которые обычно дают медики. Вначале немного разогрейтесь: сделайте несколько наклонов или приседаний. Заходите в иордань постепенно и не окунайтесь с головой, если не привыкли к моржеванию. Выйдя, сразу накиньте полотенце и наденьте обувь, не медля оботритесь и оденьтесь в сухое. И не согревайтесь с помощью алкоголя, это не поможет, а перед погружением и вообще может быть опасным.