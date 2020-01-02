2020-01-02T10:17:49+03:00
Происшествия

В квартире многоэтажки Твери взорвался газ

Пострадали два человека, здание целое
Олег ХАДАЕВ
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Взрыв газа в квартире в Твери.

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В квартире выбиты все окна. Фото: ТИА - tvernews.ru

В квартире выбиты все окна. Фото: ТИА - tvernews.ru

Рано утром 2 января в Твери, на бульваре Гусева, в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома прогремел взрыв. Предположительно – воспламенился бытовой газ.

Квартира лишилась окон, но разрушения строительных конструкций не наблюдается.

Два жильца квартиры получили ранения и доставлены в Областную клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Все жильцы подъезда, в котором и находится квартира, были эвакуированы в соседнюю школу, где был организован пункт временного размещения с горячим питанием и всем другим необходимым для жизни.

На место немедленно выехали все оперативные службы, о ЧП доложено губернатору Игорю Рудене. Так же к дому прибыли специалисты профильных министерств и администрации Твери.

В данный момент проходит оценка конструкций здания на предмет их возможного разрушения.

Место происшествия так же осматривают следователи СУ СК.

На видео от СУ СК РФ по Тверской области видно, что на кухне взорванной квартиры лежит газовый шланг. Возможно жильцы меняли подводку, из-за чего и произошла утечка газа.

На месте ЧП работают следователи СУ СК. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

На месте ЧП работают следователи СУ СК. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

На кухне лежит газовый шланг. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

На кухне лежит газовый шланг. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Квартира лишилась всех окон. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Квартира лишилась всех окон. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Людей эвакуировали из подъезда. Фото: ТИА - tvernews.ru

Людей эвакуировали из подъезда. Фото: ТИА - tvernews.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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