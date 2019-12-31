Александра Прохорова возглавила комитет по делам молодёжи Тверской области
Сегодня, 31 декабря 2019 года, стало известно о ещё одном назначении в системе региональных министерств и ведомств. Распоряжением губернатора Игоря Рудени на должность председателя Комитета по делам молодёжи Тверской области назначена Александра Прохорова.
Александра Прохорова с должностью знакома: раньше она исполняла обязанности руководителя комитета.
У Александру Прохоровой высшее образование, она окончила Московскую финансово-юридическую академию и ТвГУ по специальностям «юриспруденция» и «национальная экономика».
За свою карьеру успела поработать в Федеральной службе государственной статистики по Тверской области, аппарате губернатора, также занимала различные должности в Комитете по делам молодёжи Тверской области, который теперь официально возглавила.
Напомним, ранее была обнародована информация о том, что на должность министра туризма Тверской области назначен Владимир Перов, а Владислав Белорусов стал новым министром по делам территориальных образований.
ИСТОЧНИК KP.RU