Александра Прохорова возглавила комитет по делам молодёжи Тверской области

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-31T11:22:57+03:00

Председатель регионального Комитета по делам молодёжи Александра Прохорова. Фото: Комитет по делам молодёжи Тверской области

До этого она исполняла обязанности руководителя комитета

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Сегодня, 31 декабря 2019 года, стало известно о ещё одном назначении в системе региональных министерств и ведомств. Распоряжением губернатора Игоря Рудени на должность председателя Комитета по делам молодёжи Тверской области назначена Александра Прохорова.

Александра Прохорова с должностью знакома: раньше она исполняла обязанности руководителя комитета.

У Александру Прохоровой высшее образование, она окончила Московскую финансово-юридическую академию и ТвГУ по специальностям «юриспруденция» и «национальная экономика».

За свою карьеру успела поработать в Федеральной службе государственной статистики по Тверской области, аппарате губернатора, также занимала различные должности в Комитете по делам молодёжи Тверской области, который теперь официально возглавила.

Напомним, ранее была обнародована информация о том, что на должность министра туризма Тверской области назначен Владимир Перов, а Владислав Белорусов стал новым министром по делам территориальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU