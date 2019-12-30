В Твери траурный цвет новогодних баннеров сменили на более праздничный

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-30T14:57:37+03:00

Теперь "растяжки" не темно-синие, а ярко-голубые

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В преддверии Нового года Тверь вновь преобразилась. В городе появились новые яркие баннеры-поздравления с наступающими праздниками: мрачные темные "растяжки", которые жители окрестили "похоронными" и "траурными", убрали и повесили новые.

Стиль украшений остался прежним, поменялся лишь цвет основы, вместо темно-синего он стал сине-голубым. И, признаться, так город выглядит более празднично.

Напомним, ранее вокруг новогоднего убранства Твери разгорелись нешуточные страсти. В сети общественность бурно обсуждала "траурные ленты", которыми, по мнению горожан, украсили город.

Оказалось, что ленты получились слишком темными из-за некорректной цветопередачи при печати продукции. Об этом рассказали в администрации Твери.

Тем не менее, баннеры оперативно сняли и сменили на новые. Преобразились не только улицы, но и сцена в Городском саду, где в новогоднюю ночь и в праздничные выходные пройдут основные городские мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU