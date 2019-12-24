С улицы Советской в Твери сняли траурный новогодний баннер

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-24T10:25:46+03:00

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Страсти вокруг новогоднего убранства областной столицы все не утихают. В сети жители Твери продолжают делиться фотографиями и бурно обсуждать "траурные ленты", которыми, по мнению горожан, украсили город.

- Тендер на украшение города выиграло ритуальное агентство? - вопрошают недовольные граждане.

Напомним, все началось с баннера на улице Советской. Растяжка привлекла внимание общественности тем, что надпись "С Новым годом 2020" на темно-синем фоне показалась обывателям слишком мрачной и похоронной.

Администрация отреагировала быстро, пояснив, что виной всему цветопередача при печати плаката. На самом деле растяжка сине-золотая. При чем цвет не темный, а яркий и насыщенный. На фоне снега, если бы он был, все смотрелось бы иначе.

Но снега нет, а баннер есть. Поэтому было принято решение его снять и переделать. Утром, 24 декабря, его демонтировали.

К слову, в таком цвете оформлен весь город, в том числе и сцена в Городском саду, где в новогоднюю ночь пройдут массовые гулянья.

Сцена в Горсаду Твери Фото: vk.com/vktver/Наталья Сухарева

ИСТОЧНИК KP.RU