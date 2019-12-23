Траурную новогоднюю растяжку, возмутившую жителей Твери, власти решили демонтировать

СЕГОДНЯ 23:06 2019-12-23T23:22:00+03:00

Однако будут ли менять всё оформление в городе, пока неизвестно

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На днях в Твери появились праздничные новогодние баннеры и плакаты. Ну, как праздничные, специфические: поздравление с наступающими праздниками на них написано золотом по черному фону. Конечно, это тут же отметили наиболее внимательные и творческие горожане.

- Жизнеутверждающие цвета моего города!... Увы,1:0 в пользу ритуальных услуг. А потом вы заходите за угол, и тут на тебе, не менее «яркие» цвета сообщают о Рождественской ярмарке. А что?! Брутальному городу - брутальную ярмарку... Ну, и погодка под стать, - отметил с присущей ему иронией чемпион мира по латиноамериканским танцам Арсен Агамалян.

- Столько хороших материалов нам для «Ёлочки по-взрослому» подкидывают, - то ли шутя, то ли серьезно поддержал его актер Тверского театра драмы Тарас Кузьмин. (Напомним, в этом году шоу пройдет в Тверском театре драмы 3 января).

Впрочем, не они один. Траурные ленты тут же стали запестрели на просторах интернета и соответствующими комментариями.

Обсуждение общественности вскоре дошло и до Администрации Твери. Реакция была мгновенной: траурную растяжку над улицей Советской принято было демонтировать. Так что утром 24 декабря вряд ли мы её увидим.

ИСТОЧНИК KP.RU