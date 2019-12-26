2019-12-26T11:44:02+03:00
Спорт

Форвард из Твери Илья Ковальчук за 2019 год заработал 8,3 миллионов долларов

И попал в ТОП-10 самых богатых спортсменов России
Ольга ТРОФИМОВА
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Илья Ковальчук попал в ТОП-10 самых успешных спортсменов РоссииИлья Ковальчук попал в ТОП-10 самых успешных спортсменов РоссииФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Рейтинг составил спортивный портал sport24.ru. При его составлении учитывались доходы спортсменов, количество их подписчиков в социальных сетях и частота упоминаний в средствах массовой информации.

Форвард из Твери Илья Ковальчук в результате занял десятую строчку в ТОПе самых богатых спортсменов России. За 2019 год хоккеист заработал 8 млн 300 тысяч долларов, СМИ упоминали о нем 31 959 раз, в за его жизнью в рунете следит 389 821 подписчик.

К слову, не так давно Ковальчук покинул клуб "Los Angeles Kings", но возвращаться в Россию спортсмен не планирует. В настоящее время им интересуются четыре клуба североамериканской лиги.

В топ-10 рейтинга также вошли Хабиб Нурмагомедов, Александр Овечкин, Мария Шарапова, Артем Дзюба, Евгений Малкин, Сергей Ковалев, Тимофей Мозгов, Александр Радулов и Артемий Панарин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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