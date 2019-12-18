Форвард из Твери Илья Ковальчук не планирует возвращаться в Россию
Знаменитый форвард из Твери Илья Ковальчук стал свободным агентом. Об этом сообщает издание "Спорт Экспресс".
36-летний россиянин, экс-нападающий "Los Angeles Kings" Илья Ковальчук прошел процедуру драфта отказов.
По информации издания, к форварду в НХЛ сейчас проявляют интерес четыре клуба североамериканской лиги. В Россию Ковальчук возвращаться не планирует и согласен на минимальные гонорары, лишь бы весной побороться за Кубок Стэнли.
Напомним, о том, что Илья Ковальчук покидает хоккейный клуб НХЛ "Los Angeles Kings", стало известно в минувшее воскресенье. Не исключено, что развод произошел по обоюдному согласию, ведь Ковальчук, с отрицательным показателем полезности, не играл за команду с 10 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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