2019-12-18T23:28:47+03:00
Спорт

Форвард из Твери Илья Ковальчук не планирует возвращаться в Россию

Хоккеистом интересуются четыре клуба североамериканской лиги
Ольга ТРОФИМОВА
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К форварду Илье Ковальчуку проявляют интерес четыре клуба североамериканской лигиК форварду Илье Ковальчуку проявляют интерес четыре клуба североамериканской лигиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Знаменитый форвард из Твери Илья Ковальчук стал свободным агентом. Об этом сообщает издание "Спорт Экспресс".

36-летний россиянин, экс-нападающий "Los Angeles Kings" Илья Ковальчук прошел процедуру драфта отказов.

По информации издания, к форварду в НХЛ сейчас проявляют интерес четыре клуба североамериканской лиги. В Россию Ковальчук возвращаться не планирует и согласен на минимальные гонорары, лишь бы весной побороться за Кубок Стэнли.

Напомним, о том, что Илья Ковальчук покидает хоккейный клуб НХЛ "Los Angeles Kings", стало известно в минувшее воскресенье. Не исключено, что развод произошел по обоюдному согласию, ведь Ковальчук, с отрицательным показателем полезности, не играл за команду с 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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