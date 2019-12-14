В воскресенье Илья Ковальчук останется без работы

СЕГОДНЯ 05:03 2019-12-14T05:03:21+03:00

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Паблик Вконтакте хоккейного клуба НХЛ «Los Angeles Kings» ночью 14 декабря сообщил, что с 15 декабря 36-летний хоккеист из Твери Илья Ковальчук покидает клуб.

Договорённость с клубом достигнута и «Los Angeles Kings» готов выплатить Ковальчуку последнюю часть подписного бонуса за сезон НХЛ-2019/20 в размере 2 миллиона 650 тысяч долларов.

Как сообщает тот же паблик, Ковальчук надеется продолжить карьеру в НХЛ, но тогда он должен вернуть часть бонуса клубу.

Не исключено, что развод по обоюдному согласию, ведь Ковальчук, с отрицательным показателем полезности, не играет уже с 10 ноября, пройдёт без осложнений и, как пишет «Спорт-Экспресс», бонус возвращать не придётся.

В любом случае, у нападающего всегда есть возможность вернуться в Россию, но вряд ли он этого хочет, коль после пятилетия плодотворной игры в СКА, так рвался в НХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU