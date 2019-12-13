2019-12-13T15:23:06+03:00
Происшествия

В Твери судьбу "черных риелторов", которые убили девять человек, решат присяжные

Формирование коллегии назначено на 10 января 2020 года
Ольга ТРОФИМОВА
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Судьбу участников банды "черных риелторов" решат присяжные Фото: архив "КП"Судьбу участников банды "черных риелторов" решат присяжные Фото: архив "КП"
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10 января 2020 года в Тверском областном суде в закрытом судебном заседании пройдет формирование коллегии присяжных заседателей по делу 13 жителей Московской и Тверской областей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о банде "черных риелторов", которые на протяжении нескольких лет работали на территории двух районов. Члены ОПГ занимались незаконным отчуждением квартир жителей Москвы, а после жестоко расправлялись со своими "клиентами". Общая сумма похищенного имущества составила около 30 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого подсудимым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пп. «а,в,ж,к» ч.2 ст.105, ч.4 ст.159, п. «а» ч.4 ст.158, п. «в» ч.3 ст.158, ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ.

Материалы дела насчитывают 67 томов.

27 ноября вынесен приговор одному из участников ОПГ, 57-летнему гражданину Республики Беларусь. По решению суда ближайшие 15 лет осужденный проведет в колонии строго режима.

Судьбу остальных участников банды решат присяжные. Стоит отметить, что, вопреки расхожему мнению, у нас присяжные часто выносят не оправдательный, а обвинительный вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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