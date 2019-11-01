Банда "черных риелторов" из Тверской области, которая убила девять человек, предстанет перед судом

1 Нояб. 23:01 2019-11-01T23:01:46+03:00

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Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 13 жителей Московской и Тверской областей. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пп. «а,в,ж,к» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.4 ст.159, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ, ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ.

Следствием установлено, что с декабря 2012 по 2016 годы житель Тверской области (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) организовал ОПГ, в состав которой вошли люди из его близкого окружения и знакомые.

Роли в группировке были четко распределены. Мошенники предлагали одиноким, ведущим асоциальный образ жизни гражданам, имеющим недвижимость в Москве, купить квартиру на территории Тверской области за меньшую стоимость, а разницу использовать в качестве прибыли.

Следователи отмечают, что группа действовала с особой жестокостью и цинизмом. После того как злоумышленники обманным путем лишали одиноких граждан жилья, они расправлялись со своими "клиентами". Жертвами группировки стали девять человек.

В условиях строгого внутреннего устава "черные риелторы" орудовали на территории Московской и Тверской областей с 2013 по 2018 годы, пока 22 марта их деятельность не была прервана силовиками.

Установлено незаконное отчуждение пяти квартир, стоимость которых составляла от 4 до 8 миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 30 миллионов рублей.

Ранее следствием сообщалось о завершении расследования уголовного дела и направлении в суд в отношении одного из членов группы.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении 13 соучастников с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU